Per Tommaso Zorzi sono momenti convulsi all'interno della Casa del Gf Vip 5: le nuove uscite dell'influencer lo sottoporranno a rischio squalifica?

Per Tommaso Zorzi sono giorni di fuoco al Grande Fratello Vip 5. Dopo la gaffe in relazione al coming out di Gabriel Garko, il popolare influencer si è anche trovato ad attaccare Lorella Cuccarini, commentandone le posizioni omofobe in merito alle adozioni gay.

Nella polemica con la ballerina, dove è intervenuto anche Heather Parisi, ha deciso di dire la sua l’associazione Provita, che ha preso le difese della ex presentatrice de La Vita in Diretta.

Provita ha peraltro chiesto la squalifica di Tommaso mettendo il suo sfogo contro la Cuccarini sullo stesso piano delle uscite giudicate razziste di Fausto Leali. “Visto che Fausto Leali è stato cacciato per razzismo, a Tommaso Zorzi dovrebbe spettare lo stesso epilogo: l’espulsione”. L’associazione ha dunque rimarcato che si aspetta che la produzione del reality prenda provvedimenti, soprattutto alla luce delle diffamazioni e degli insulti espressi contro la showgirl romana.

In questo contesto l’unica che discrimina è Lorella, che continua a dire che secondo lei una coppia LGBT non dovrebbe adottare un figlio. La possono girare come vogliono quelli di Provita, ma queste affermazioni sono discriminatorie e feriscono migliaia di famiglie rainbow che ESISTONO e che quotidianamente devono combattere contro il pregiudizio e l’ignoranza di chi la pensa come la conduttrice de La Vita in Dir… Cuccarini.