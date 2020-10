È nata la figlia di Usher e Jenn Goicoechea: “Grati e pieni di amore”

Usher è diventato papà per la terza volta: la figlia del cantante si chiama Sovereign Bo.

Usher e la sua fidanzata, la produttrice discografica Jenn Goicoechea, sono diventati genitori: per il musicista si tratta della terza figlia, ma è la prima con Goicoechea. Usher ha scritto un tenero post via social per annunciare la nascita della piccola.

Usher papà per la terza volta

Con un tenero messaggio via social Usher ha annunciato al mondo la nascita della sua terza figlia, Sovereign Bo. Il cantante ha scritto che lui e la fidanzata Jenn sarebbero pieni di gioia per l’arrivo della bambina: “Ci sentiamo benedetti e pieni di amore per l’arrivo della nostra bellissima bambina, Sovereign Bo Raymond. “Isn’t She lovely” di Stevie Wonder a ripetizione”, ha dichiarato nel suo post.

Usher ha già avuto due figli, Usher V e Naviyd, dal suo matrimonio con la stilista Tameka Foster. Negli scorsi mesi era stato lo stesso cantante a rivelare che lui e i suoi piccoli sarebbero stati felicissimi dell’arrivo di una terza piccola in famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Usher (@usher) in data: 30 Set 2020 alle ore 8:55 PDT

In tanti sui social hanno fatto gli auguri alla coppia per lo splendido annuncio: tra i tanti anche l’amica e collega Alicia Keys (che ha fatto le congratulazioni alla coppia), Todd Tucker e moltissimi altri. Usher ha due matrimoni falliti alle spalle (quello con Tameka Foster, durato dal 2007 al 2009, e quello con Grace Harry, durato dal 2015 al 2018). Oggi il cantante sembra finalmente aver ritrovato la serenità e in tanti sono curiosi di sapere se in futuro ci saranno altre splendide novità per lui e la sua compagna.