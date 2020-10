Direttamente dal web si è sollevata una dura polemiche in merito al meccanismo di televoto del Gf Vip 5: ombre sulla salvezza di Adua

Ombre scure sul Grande Fratello Vip 5 in merito al meccanismo di televoto. L’imprevista polemica è sorte nella fattispecie sui social, dove molti profili spagnoli hanno portato avanti una campagna di voto a favore di Adua Del Vesco. Ovviamente non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che il regolamento del reality prevede che “il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano”.

Al contrario, come dimostrato su Twitter, ci sono profili spagnoli che hanno postato online gli screenshot dei loro voti. A questo punto, pertanto, molti si chiedono se Mediaset non debba indagare più a fonda su questa denuncia che giunge dal mondo dei social.

Gf Vip: televoto non conforme?

Il televoto, chiuso con particolare celerità da Alfonso Signorini a inizio puntata, si è concluso con un risultato decisamente sorprendente. A uscire dalla casa è infatti stata Franceska Pepe per un solo punto percentuale contro la rivale Adua: si parla nel dettaglio del 17,9% dell’una contro il 17,8% dell’altra.

Dopo tale responso, in rete sono apparsi diversi tweet di utenti spagnoli che schernivano i fan italiani del GF Vip che volevano salvare la modella, ritenuta un elemento portante dello show. La produzione approfondirà ora la situazione? I colpi di scena per questo Gf Vip non si fanno certo mancare!