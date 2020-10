Uno dei concorrenti del grande Fratello Vip 5 ha gettato il panico nella Casa per via di una particolare esternazione: ecco cosa è successo

Nelle scorse ore, nella Casa del Grande Fratello Vip 5 è letteralmente scoppiato il panico. Per la precisione il caos è iniziato quando Matilde Brandi ha deciso di fare uno scherzo ai suoi compagni di avventura, con la complicità di Enock Barwuah.

La ballerina ha preso un barattolo di guacamole mettendone un cucchiaio in un bicchiere d’acqua, per poi tornare insieme agli altri. Lì ha appunto finto di sentirsi male e di rimettere, facendo temere il peggio. Myriam Catania, nel panico più totale, le ha domandato se fosse incinta. Ma alla fine la showgirl è scoppiata a ridere, rivelando a tutti che lo stava solo prendendo in giro.

Matilde Brandi si sente male?

Lo scherzo discutibile non è stato apprezzato dalla gran parte degli inquilini della casa di Cinecittà. Molti di loro si sono infatti seriamente spaventati, definendo la burla di cattivo gusto. La stessa Myriam l’ha interpretata un po’ come una mancanza di rispetto verso gli autori del reality, reputando lo spreco di cibo una cosa da non fare. La nipote di Simona Izzo ha tenuto a precisare che ci sono persone nel mondo che muoiono di fame, pertanto sputare cibo in televisione è un gesto di cattivo gusto.

Matilde Brandi, a quel punto, si è a sua volta arrabbiata per le accuse ricevute, tenendo a precisare di aver preso solo un cucchiaio di guacamole. Infine è tornata in mezzo agli altri lasciando continuare la festa, anche se l’atmosfera si era ormai rovinata.