Morra è gay? La risposta della madre e della fidanzata

La madre e la fidanzata di Massimiliano Morra, Dalila Mucedero, hanno smentito le voci circa la sua presunta omosessualità.

Dopo che Adua Del Vesco ha lasciato intendere che Massimiliano Morra fosse gay (voce smentita dallo stesso attore) anche la madre e la fidanzata dell’attore hanno preso la parola in merito alla questione smentendo l’attrice.

Morra gay? Le risposte

Nonostante Massimiliano Morra abbia smentito di essere gay, dopo l’outing di Adua Del Vesco sono tante le voci che si sono rincorse in merito durante queste settimane a proposito della presunta omosessualità dell’attore. A smentirle una volta per tutte c’hanno pensato la madre e la fidanzata dell’attore (Dalila Mucedero). La madre di Massimiliano Morra ha affermato che le voci sul presunto orientamento gay del figlio avrebbero iniziato a circolare fin da quando lui ha vinto il concorso Il più bello d’Italia.

Nutrendo da sempre rispetto per la comunità LGBTQ Morra non avrebbe mai sentito il bisogno di smentire simili voci: “Non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori”, ha detto la mamma di Morra.

Anche la fidanzata Dalila ha preso parola in merito e in un post via social se l’è presa direttamente con Adua Del Vesco (con cui al momento sembra che Morra abbia fatto pace): “Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così.

Su lei che posso dire? Il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli. Ho già parlato di lei in un post definendola “povera santa infelice”: ho già detto tutto”, ha affermato la Mucedero. Come andrà a finire la questione?