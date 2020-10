Gf Vip, Francesco Oppini teme l’ingresso della sua ex fidanzata?

A proposito dei nuovi vip che entreranno al GF Vip Francesco Oppini sembra temere che uno di essi sia la sua ex fidanzata, Alessia Fabiani.

Alfonso Signorini ha anticipato ai concorrenti del Grande Fratello Vip che nei prossimi giorni entreranno ben tre nuovi concorrenti all’interno del reality show. Una domanda di Francesco Oppini a tal proposito ha incuriosito i fan del programma.

Francesco Oppini: l’ex fidanzata

Quando Signorini ha avvisato i concorrenti del Grande Fratello Vip circa l’imminente ingresso di altri tre famosi personaggi nella casa del reality show, Francesco Oppini si è limitato a chiedere se uno di questi fosse nato nel 1976. La domanda ha stupito i fan che sui social si sono lanciati alla ricerca di indizi: a quanto pare a essere nata nel 1976 sarebbe una famosa ex di Francesco Oppini, a cui lui è stato legato sentimentalmente per ben 2 anni.

Si tratterebbe di Alessia Fabiani, attrice e showgirl con cui il figlio di Alba Parietti non si sarebbe lasciato nel migliore dei modi. Forse per questo motivo Francesco Oppini ha posto la sua domanda al conduttore? Il gieffino teme l’ingresso della sua ex fidanzata? Al momento Signorini sembra averlo momentaneamente tranquillizzato escludendo che uno dei nuovi concorrenti sia nato quell’anno. Stando alle prime indiscrezioni Stefano Bettarini e Giulia Salemi (già ex concorrenti del reality show) potrebbero entrare nuovamente nel programma mentre Deianira Marzano ha fatto sapere che secondo indiscrezioni la terza protagonista attesa all’interno dello show sarebbe Selvaggia Roma.

Sarà vero? Per saperlo bisognerà attendere la diretta del 26 ottobre.