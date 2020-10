Il videomessaggio di Matilde Brandi ha letteralmente agitato gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip, tanto da far sorgere nuove liti tra i concorrenti. Nel corso di una discussione tra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci, la contessa Patrizia De Blanck ha però compiuto un particolare gesto che non le è stato perdonato dai fan del programma.

La nobildonna ha infatti lanciato una bottiglia contro l’influencer milanese, comportamento per il quale il web pare averne già chiesto la squalifica.

Comunque la cosa più schifosa (e ce ne vuole) di stasera è la De Blanck che lancia la bottiglia di vetro contro Tommaso. Oltre ad essere omofobo (“te la lancio sul pisel**” lo direbbe ad Enock o Pierpaolo?), è un gesto che per violenza nella casa del GF non ha precedenti. #GFVIP

— Patrizia De Blanck, oggi, in data 22/10/2020 durante una discussione ha lanciato una bottiglia di vetro ad un concorrente, Tommaso zorzi, per zittirlo.

La situazione è la stessa. Atti di violenza non vanno tollerati e non é un buon esempio che possa passare in tv.

—

