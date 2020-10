Oroscopo dell'amore: novembre all'insegna di eros e fantasie proibite

La luna nera, Lilith a novembre sarà nel segno del Toro e aprirà le porte alla sfera erotica dei segni zodiacali. Venerà passerà dalla Bilancia per arrivare allo Scorpione, un transito che lascerà una scia di passione e di trasgressione.

Marte proseguirà il passaggio nell’Ariete mentre Plutone nel Capricorno seminando una battaglia planetaria in cui ne trarrò beneficio chi è capace di godere del sesso senza tabù.

Oroscopo dell’amore: novembre

ARIETE:

Lui: Marte Segno poterà un aumento di desiderio erotico che rischia di essere inibito da una partner insoddisfatta. Con il transito di Venere nello Scorpione si apre la porta della possibilità di avere un rapporto con una vecchia fiamma.

Lei: Marte Segno provocherà desiderio di cacciare quei partner capaci di soddisfare le fantasie più sfrenate. Venere nello Scorpione provocherà la comparsa di una vecchia fiamma e la proposta di un appuntamento passionale.

TORO:

Lui: Lilith nel Segno provocherà l’avvicinamento di donne vogliose e trasgressive che non verranno deluse. Un mese che non lascia spazio ai sentimenti.

Lei: La prima metà di novembre le donne Toro saranno coinvolte in una relazione puramente sessuale.

Il resto del mese provocherà la separazione dal partner scelto.

GEMELLI:

Lui: Marte nell’ Ariete per tutto novembre porterà le amiche a richiederti di appagare i loro desideri più reconditi. Prestare massima attenzione nella prima quindicina poiché il rischio d’innamoramento è elevato.

Lei: Venere nella Bilancia farà si che arrivino fortissime emozioni non necessariamente connesse a una relazione sessuale soddisfacente. Nella seconda metà di novembre possibilità di sviluppo d’intrighi e flirt nell’ambiente lavorativo.

CANCRO:

Lui: Marte e Venere dissonanti faranno si che i primi 15 giorni di novembre non saranno appaganti sessualmente parlando. Possibili rifiuti in arrivo. Con Venere nello Scorpione, dal giorno 11, le cose potrebbero cambiare e una donna molto sensuale potrebbe cascarti ai piedi.

Lei: Attrazione inspiegabile verso gli uomini che non arrivano a soddisfare le tue fantasie sessuali. Con l’arrivo di Venere nella Bilancia comparirà il timore di una brutta sorpresa.

Marte dissonante porterà dispetti. Si consiglia il recupero di un ex come consolazione.

LEONE:

Lui: Lilith nel Toro porterà donne con necessità imbarazzanti e particolari. Con il passaggio di Venere nello Scorpione si prospetta un elevata possibilità di fare cilcecca.

Lei: Marte nell’ Ariete porterà amanti pronti a soddisfare ogni desiderio. Lilith nel Toro inoltre porterà il datore di lavoro a farsi avanti con proposte erotiche.

VERGINE:

Lui: Lilith e Plutone uniti all’insegna di una piena soddisfazione sessuale.

Lui: Lilith nel Toro provocherà il nascere di un ardore verso uno straniero che consocerai casualmente.

BILANCIA:

Lui: Venere nel Segno la prima metà di novembre porterà molte donne a prendere l’iniziativa. Con Marte contro però arriva la possibilità di lasciare le partner insoddisfatte.

Lei: Marte in opposizione e Venere nel Segno i primi 15 giorni di novembre separeranno totalmente l’amore dal sesso. Con Lilith nel Toro poi arriverà nei pensieri un ex nel clou di un amplesso.

SCORPIONE:

Lui: Evitare di sedurre donne di altri fino a che Venere non entra nel Segno. Con Lilith nel Toro allontanerai chi non corrisponde ai tuoi canoni di stile.

Lei: Marte in Ariete porteranno attrazione verso uomini potenti e dominanti a letto. La seconda metà del mese arriverà una conquista e con Venere nel Segno ti trasformerai in un amante perfetta e instancabile.

SAGITTARIO:

Lui: Possibilità di finire a letto con un’amica e di esserne soddisfatto. Marte nell’ Ariete porterà passione e vigore. Possibile che l’amicizia diventi amore.

Lei: Marte nell’ Ariete porterà giornate intere all’insegna dell’erotismo con una uomo che ti terrà testa e che ti porterà al silenzio in modo molto eccitante.

CAPRICORNO:

Lui: L’arrivo di Venere nello Scorpione porterà un’amica nel tuo letto e Plutone ne riscalderà l’atmosfera.

Lei: Lilith nel Toro e Plutone nel Segno provocheranno un’esigenza nuova sessualmente parlando. Con Marte nell’Ariete è consigliabile cambiare luogo per i momenti erotici. Largo alla fantasia!

ACQUARIO:

Lui: Lilith dissonante porterà una constatazione: non è sempre appagante il ricercare donne stravaganti.

Lei: Venere nella Bilancia porterà un amante nelle tue braccia a suon di conversazioni religiose. Con Venere nello Scorpione il lavoro ti porterà a rifiutare un uomo che desideri.

PESCI:

Lui: Con Venere nella Bilancia potresti ricadere tra le braccia della ex e valutare la possibilità di riprovare.

Lei: Novembre porterà appagamento sessuale e nella seconda metà ti rivelerà la tua abilità di far innamorare.