Attimi di tensione al Grande Fratello Vip quando Pierpaolo Pretelli si è sentito male: la colpa sarebbe di Dayane Mello, ecco perché

Momenti di vera paura sono stati vissuti nella Casa del Grande Fratello Vip 5 subito dopo l’ora di pranzo. Pierpaolo Pretelli si è infatti sentito male, pare a causa di qualcosa che aveva appena mangiato. Si parla nello specifico di qualcosa di cui l’ex Velino è allergico, mentre la colpa è ricaduta su Dayane Mello.

Dopo pranzo Pierpaolo ha iniziato a stare male, evidenziando i sintomi di una vera e propria reazione allergica. Il modello, come molti sanno, è infatti allergico agli agrumi e tutti i suoi coinquilini ne sono a conoscenza. Pare però che, sicuramente per una svista involontaria, Pierpaolo abbia ingerito del limone, che gli ha dunque fatto male.

Pierpaolo è allergico al limone, lo sanno tutti e Dayane lo ha usato oggi e lui ora si sente male. Invece di scusarsi lei dice pure “è tutto nella sua testa”. Questi non ci stanno più con la testa. #GFvip pic.twitter.com/3vCZrl1POZ — flower💐 (@ifthestarsshine) November 5, 2020

Non sappiamo come siano andate le cose con precisione. Si vocifera di pentole lavate male o di qualche fetta di limone messo nel pollo che poi anche lui ha mangiato. La colpa è comunque ricaduta su Dayane Mello, che ha sia cucinato il pranzo e sia lavato le pentole. Tuttavia la vera polemica è sorta quando la modella ha commentato il malessere di Pierpaolo con eccessiva leggerezza, come sottolineato anche dai fan sui social.