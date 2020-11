Angela di Mondello ha firmato un contratto con Lele Mora.

Uno dei personaggi più tormentati e discussi dell’estate 2020 è stata, sicuramente, Angela Chianello. Si parla della famosa signora siciliana, balzata alla cronaca per quello che, per tutti, è stato uno dei tormentoni dell’estate: “Buongiorno da Mondello”. Dopo varie ospitate televisive da Barbara d’Urso, adesso, Angela sembra essere intenzionata a restare nel mondo della televisione.

Proprio nelle ultime ore, infatti, è stato mostrato uno scatto di Angela in compagnia di Lele Mora. Insomma, la Chianello ha firmato un contratto rappresentanza con l’agente delle star noto per aver dominato in certi ambienti del mondo dello spettacolo. Non si sa ancora cosa avrà in serbo per lei Lele Mora e in quali trasmissioni televisive si potrà vedere. Intanto, Angela è tornata molto a far discutere di se per il videoclip della sua prima canzone, dal titolo: “Non ce n’è”.

Il videoclip di Angela da Mondello

La canzone, ovviamente, è ispirata al tormentone estivo che l’aveva resa involontariamente celebre, quel “Non ce n’è Coviddi“. Si tratta di una frase simbolo che, oltre ad essere usata in modo ironico, è diventata anche il mantra dei negazionisti del virus. Le polemiche sono nate per il fatto che, lo scorso 8 novembre, per registrare il videoclip musicale, un folto gruppo di persone ha affollato le strade di Palermo senza indossare la mascherina.

Il mancato rispetto delle regole contro il coronavirus ha costato ad Angela e al suo agente una convocazione in commissariato. Inoltre, è stata costretta anche a pagare una multa assai salata.