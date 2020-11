Caterina Collovati ha annunciato via social di essere risultata positiva a Covid-19. La giornalista è in isolamento domiciliare.

La giornalista si troverebbe in isolamento domiciliare e ha tranquillizzato i suoi fan sulle sue condizioni, che attualmente sarebbero stabili e senza sintomi gravi. “Quando scopri di essere positivo, vieni avvolto da un groviglio di sensazioni diverse. Per prima cosa non vuoi credere alla realtà. Pensi ci sia un errore: non può essere capitato proprio a me”, ha scritto la giornalista nel suo sfogo via social.

In tanti si sono stretti attorno a lei con parole d’incoraggiamento e d’affetto in attesa che la giornalista annunci di essere finalmente guarita. Nelle ultime ore Iva Zanicchi è stata ricoverata a causa del Coronavirus, mentre Carlo Conti – anche lui risultato positivo nello scorse settimane – ha potuto lasciare l’ospedale e fare ritorno a casa (dove dovrà rispettare comunque l’isolamento in attesa di un tampone negativo). Alessandro Cattelan non ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e non si sa quando potrà tornare a condurre X Factor.