I concorrenti del GF Vip vogliono altro vino e per protesta tolgono i microfoni: la rivolta durante la notte al reality show.

Nella notte i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno deciso di festeggiare ma siccome il vino non sarebbe stato abbastanza, hanno attuato una protesta contro il programma.

GF Vip: concorrenti in rivolta

Nella notte al Grande Fratello Vip i concorrenti hanno attuato per la prima volta una vera e propria protesta contro il programma.

Siccome avevano voglia di festeggiare ma il vino non sarebbe stato abbastanza, hanno deciso di togliersi i microfoni chiedendo al Grande Fratello che gliene fornisse ancora. Tommaso Zorzi si è incaricato di raccogliere tutti i microfoni ai vip che come lui sono all’interno del programma, e a seguire tutti insieme hanno continuato la serata come se nulla fosse (nonostante il programma abbia intimato loro più volte di mettere i microfoni).

Alla fine anche Maria Teresa Ruta ha implorato il programma di concedere loro altro vino “anche a nome di quelli che non bevono” per via del putiferio che si stava iniziando a creare nella casa del reality show.

Lo sciopero dei microfoni per il mancato vino (Maria Teresa in confessionale in sottofondo)#GFVIP pic.twitter.com/VeA6PgdLMi — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 12, 2020

Il programma avrà ceduto al ricatto dei concorrenti? Già in passato i vip all’interno del programma si sono spesso scontrati proprio per via dei viveri e degli alcolici che lo show mette loro a disposizione. Nei mesi scorsi anche Denis Dosio si era scontrato con gli altri concorrenti del programma proprio per via del cibo “razionato” e uguale per tutti.