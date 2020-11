Il drammatico racconto di Ambra Angiolini a Verissimo.

Ambra Angiolini, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 14 novembre, racconta la sua malattia, quello che ha vissuto e come lo ha affrontato. L’attrice sta per tornare sul piccolo schermo con una fiction e ha scritto un libro per raccontare la sua storia e l’importante tema della bulimia.

Ambra Angiolini e la malattia

“Ad un certo punto non riesci più a vedere lucidamente quello che succede fuori il percorso è buio e luce. Hai dei momenti di grande felicità alternati a momenti di disperazione totale” ha spiegato Ambra Angiolini, parlando del periodo in cui ha dovuto affrontare la malattia. La donna ha sofferto di bulimia e ha voluto parlarne nel suo libro e confessarsi con Silvia Toffanin, aprendo completamente il suo cuore.

Parlando di questi problemi può aiutare se stessa e anche le altre persone che soffrono della stessa patologia a superarla e riprendere in mano la propria vita.

“Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e agli altri” ha spiegato Ambra Angiolini, che in quel periodo tendeva ad allontanare le persone, a far loro del male e a non chiedere mai aiuto, nonostante ne avesse bisogno.

L’attrice è riuscita ad uscire fuori da questa malattia grazie all’arrivo della figlia Jolanda. “Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente della terra” ha spiegato Ambra e questo ha cambiato completamente la percezione che lei aveva del suo corpo. Una situazione molto difficile quella che ha dovuto affrontare nella sua vita, ma grazie alla maternità e alla sua forza è riuscita ad uscirne.