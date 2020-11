GF Vip, Selvaggia Roma: il bacio al concorrente fidanzato

La dichiarazione di Selvaggia Roma ha sconvolto tutti gli inquilini e il pubblico a casa.

Selvaggia Roma è entrata al Grande Fratello Vip da poche ore, ma sta già creando non poco scompiglio. La ragazza ha subito scatenato una polemica molto accesa, rivelando di aver baciato in passato un concorrente di questa edizione, mentre era già fidanzato con l’attuale fidanzata.

Si tratta di Enock Barwuah, che ha negato tutto.

La reazione di Tommaso,Stefania,Rosalinda e Mrt quando Selvaggia gli dice che ha baciato Enock questa estate. #GFVIP pic.twitter.com/bIHFFui3vN — Awake (@lookandlove) November 14, 2020

Il bacio di Selvaggia Roma

Selvaggia Roma ha lanciato una vera e propria bomba sui concorrenti del Grande Fratello Vip ed è scoppiato un duro scontro con Enock Barwuah.

Alfonso Signorini ha subito lasciato intendere che Selvaggia Roma e Enock si erano già conosciuti, ma tutto si è scatenato durante la cena dopo la puntata. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando stavano parlando con la nuova arrivata, quando lei ha ammesso di aver conosciuto il fratello di Balotelli durante l’estate e che i due si sono scambiati un bacio durante una serata in discoteca. I concorrenti si sono resi conto che quando i due si sono baciati, lui doveva già essere fidanzato con la sua attuale ragazza Giorgia.

Enock Barwuah non ha preso bene questa sua rivelazione e ha dato a Selvaggia della “pazza”, negando qualsiasi tipo di flirt con lei. Il fratello di Balotelli ha ammesso di averla incontrata in una discoteca, ma ha negato che ci sia stato un bacio e ha spiegato che in realtà la Roma stava flirtando con un altro ragazzo presente nel locale. Selvaggia, dopo queste parole, ha perso completamente la pazienza e lo ha accusato di volerla far passare come una poco di buono.

La donna ha parlato anche delle chiamate che il ragazzo le avrebbe fatto alle 6 del mattino, svelando di aver mostrato gli screenshot dei messaggi alla redazione del reality. Per il momento i concorrenti tendono a credere alla versione di Enock.