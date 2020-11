Il messaggio di Carlo Conti per l'uomo che ha diviso la stanza di ospedale insieme a lui durante questo momento delicato.

Carlo Conti è finalmente tornato a Tale e Quale Show, dopo una settimana di stop causata dal peggioramento delle sue condizioni per il Covid. Il conduttore è risultato positivo più di due settimane fa, ma la prima puntata era riuscito a condurla da casa in collegamento.

La puntata successiva è stata condotta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, perché Conti è stato ricoverato.

Il ritorno di Carlo Conti

Le condizioni di Carlo Conti sono finalmente migliorate, per questo è riuscito a partecipare alla semifinale di Tale e Quale Show, andata in onda il 13 novembre 2020.

“Ci sono e sono tornato, è stato un periodo un po’ difficile, ringrazio tutti dell’affetto dimostrato. Ma il primo pensiero va a chi è negli ospedali, chi sta combattendo questo virus, da medici a infermieri e volontari che lavorano in trincea contro questo virus. Ma a tutti dico che non è una stupidaggine, non è una bischerata, è un virus subdolo che si insinua quando meno te lo aspetti” ha dichiarato Carlo Conti, cercando di rassicurare il pubblico durante l’apertura, ma spiegando la verità di ciò che ha vissuto.

“Saluto il mio amico Nello, che ha condiviso con me la camera di ospedale e che oggi è tornato a casa” ha voluto aggiungere, pensando al suo compagno di questa difficile avventura. In seguito ha ringraziato i giudici, che la scorsa settimana sono diventati conduttori di emergenza.

Carlo Conti è stato dimesso pochi giorni fa dall’ospedale Careggi di Firenze, dove era stato ricoverato dopo aver mostrato i primi sintomi del Covid-19.

Un ricovero molto breve, perché le sue condizioni di salute sono subito migliorate. Il suo ritorno è stato molto apprezzato dal pubblico, che aveva seguito questa sua situazione tramite i social network, dove lui aveva già annunciato di stare bene. Il messaggio che ha voluto mandare al suo amico Nello ha mostrato ancora una volta il cuore grande del conduttore, che si è affezionato a questa persona in un momento così difficile per entrambi.