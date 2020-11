GF Vip, Dayane Mello esprime dure critiche nei confronti di Elisabetta Gregoraci e la accusa: «È qui solo perché ha sposato un miliardario».

Il rapporto tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci continua a essere animato dall’astio: durante la notte scorsa, la modella brasiliana ha indirizzato pesanti critiche nei confronti della showgirl di Soverato, confidandosi con l’attrice Adua del Vesco.

La lite tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci

Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci si sono già scontrate nel corso della diciottesima puntata della quinta edizione del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini: la lite era scoppiata in seguito a una domanda rivolta dallo stesso Signorini alle concorrenti. Dayane Mello, infatti, ha approfittato della situazione per scagliarsi contro Elisabetta Gregoraci e accusarla di aver riferito a Francesco Oppini alcune frasi da lei pronunciate ma che, in realtà, non avrebbe mai dichiarato.

Nonostante una parvenza di chiarimento, il conflitto tra le due donne non si è concluso al termine della puntata.

La notte scorsa, Tommaso Zorzi e Dayane Mello sono stati tra i protagonisti di un’accesa discussione che ha coinvolto tutti gli occupanti della casa e che ha portato Adua del Vesco a intervenire nel tentativo di risolvere la situazione. L’intervento dell’attrice, però, è stato subito neutralizzato dalla showgirl di Soverato che, con un tono che non ammetteva repliche, le ha suggerito di non intromettersi nella lite.

Poco dopo, Dayane Mello e Adua del Vesco si sono ritirate in camera: qui, la modella brasiliana si è confidata con la coinquilina, rivolgendo nuove critiche nei confronti della Gregoraci.

Dayane Mello: le critiche a Elisabetta Gregoraci

In camera, Dayane Mello ha espresso la sua opinione nei confronti della showgirl, sfogandosi con Adua del Vesco. Le parole della modella sono state le seguenti: “Non c’è niente in questa donna: c’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera, ma non so che c***o ha fatto nella sua vita.

Ha fatto tanto? Perché ha sposato un miliardario. Sì, diciamo le cose come stanno, è così, cosa ha fatto? È facile fare un percorso così […]. Adesso vuole il percorso più facile per arrivare alla finale”.

L’attrice, a disagio, ha replicato che non è corretto giudicare la vita privata delle persone ma Dayane Mello ha ribattuto che il suo fastidio nei confronti della donna è motivato dalle voci fatte circolare sul suo conto dalla Gregoraci, secondo le quali la modella sparlerebbe dei vari concorrenti del GF Vip.

In base alle sue precedenti affermazioni, Dayane Mello ha ribadito il proprio pensiero: “È quello che penso di lei in questo momento, per questo te l’ho detto. Lei mi ha dimostrato di essere diversa? No, se mi avesse dimostrato di essere diversa, di prendere una posizione ok, però non mi ha dimostrato niente. Dopo questo programma tutta Italia può odiarmi, ma io sono fatta così, mi piace essere vera, nel bene e nel male, potete odiarmi tutti, non me ne frega niente, perché la mia vita vale tanto: mi sono fatta un culo così nella mia vita, lavando, stirando, viaggiando, lavorando, sola, morendo di fame per venire qua e sentire una che è servita e riverita, che non sa fare un c***o nella vita”.