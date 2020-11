Elisa Isoardi senza freni: “Sono pazza di lui, la moglie lo sa”

Nonostante il feeling evidente con Raimondo Todaro, Elisa Isoardi si è lasciata sfuggire una confessione piccante su un altro ballerino.

A Ballando con le Stelle tutti hanno notato il feeling sbocciato tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che hanno sempre smentito di avere una liaison. A sorpresa, in diretta tv, la conduttrice si è lasciata sfuggire una confessione sui suoi sentimenti per un altro ballerino.

Elisa Isoardi: la confessione

Dopo averli visti ballare a Ballando con le Stelle tutti si sarebbero immaginati che tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro iniziasse qualcosa di più che una semplice amicizia, e invece i due a sorpresa hanno sempre smentito e negato le voci a tal proposito. In diretta tv a Oggi è un altro giorno la conduttrice si è lasciata sfuggire una confessione piccante su un altro ballerino presente al talent di Milly Carlucci: Tullio Solenghi.

“Devo dirlo Tullio mi piace da matti, sono innamorata di lui e anche la moglie lo sa, dunque siamo a posto”, ha dichiarato la conduttrice, ancora una volta glissando sul suo rapporto con Todaro.

Benché i due siano stati paparazzati in atteggiamenti intimi e sui social si siano fatti vedere spesso insieme (anche quando la conduttrice ha avuto un infortunio, e proprio Todaro l’aveva sostenuta durante la visita in ospedale), ancora una volta la conduttrice è riuscita a non menzionare il rapporto col ballerino.

Entrambi sono single: lei ha chiuso definitivamente la liaison con Alessandro Di Paolo, mentre Todaro si è separato dalla moglie Francesca Tocca. I due riusciranno a vincere la finale a Ballando con le Stelle? Per saperlo bisognerà attendere la puntata del 21 novembre.