"So di avere delle belle tette", ha ammesso la cantante Roshelle.

Rossella Discolo, in arte Roshelle, si è raccontata in un’intervista a Le Iene senza giri di parole. La giovane rapper, divenuta famosa per la partecipazione al talent show X Factor (ha mancato per un soffio il podio nell’edizione del 2016 nel team di Fedez), non ha paura di rispondere a domande indiscrete né di mostrarsi a 360° gradi.

Per questa ragione sfugge con facilità a coloro che la accusano di mettere in evidenza il proprio corpo in modo eccessivo.

Roshelle risponde alle critiche

All’indomani dall’uscita del nuovo singolo, “00:23”, la cantante dai capelli rosa ha dovuto rispondere alle critiche. In molti, infatti, l’hanno accusata di avere poco pudore poiché nel videoclip del brano lascia ben poco all’immaginazione.

“Oltre ad avere una bella voce, penso di avere anche un bel corpo, mi piace usare entrambi nella maniera perfetta.

Le tette che ho a 25 anni non le avrò a 60 quindi meglio usarle adesso. C’è sempre un’eleganza in quello che cerco di fare“, ha detto Roshelle.

E dunque si gode il successo, senza timore che esso possa svanire da un momento all’altro. “Sono quattro anni che faccio musica, prima ho fatto ripetizioni d’inglese e la barista. Ho fatto X Factor. Il mio cantante preferito è Michael Jackson“, ha raccontato.

Inoltre, la giovane rapper ha rivelato anche alcuni dettagli sulla sua vita privata: “Ho ricevuto avances anche da donne e con una di loro mi sono spinta fino a fare l’amore“.