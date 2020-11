Paola Di Benedetto ha svelato che un famoso vip le avrebbe bruciato i vestiti per vendetta: si tratterebbe di uno chef famoso.

Paola Di Benedetto ha recentemente confessato che un vip famoso dello spettacolo italiano le avrebbe bruciato i vestiti accusandola di aver spinto la sua fidanzata a trasferirsi da Milano. La showgirl ha rivelato l’identikit del personaggio.

Paola Di Benedetto: chi le ha bruciato i vestiti

Per il momento resta misterioso il nome del vip che avrebbe bruciato, in passato, gli abiti di Paola Di Benedetto. Il personaggio in questione però, stando a quanto confessato dalla showgirl, sarebbe uno chef piuttosto famoso e noto al grande pubblico del piccolo schermo: “Si tratta di uno chef molto popolare in tv che ha lavorato con Antonella Clerici e per un breve periodo accanto a Belen Rodriguez. Esperienza anche questa da Fuoco e Fiamme”, si legge in un inserto di Chi trapelato dall’autobiografia della modella (intitolata “Se ci credi”).

La fidanzata di Federico Rossi ha affermato di essere ancora spaventata dal gesto commesso da questa persona ai suoi danni, e ha ammesso che si sarebbe trattata di una vendetta nei suoi confronti (perché l’uomo in questione l’avrebbe ritenuta responsabile del fatto che la sua fidanzata volesse lasciare Milano). Il vip misterioso replicherà dopo le accuse fatte da Paola Di Benedetto nei suoi confronti?

Al momento sulla vicenda tutto tace, e sembra che l’ex vincitrice del GF Vip si stia godendo la nuova vita accanto al fidanzato Federico Rossi, con cui da poco è andata a convivere.

La showgirl ha confessato che in passato loro due avrebbero vissuto un momento di crisi a causa di un abuso da alcool commesso dal giovanissimo cantante, al suo fianco ormai da oltre un anno. Sarà vero?