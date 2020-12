Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e i commenti su Natalia

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci ad Andrea Zelletta: “Rosalinda e Dayane hanno fatto dei commenti su Natalia”.

Per una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci, non sono giorni molto semplici. La discussione che ha avuto con Rosalinda Cannavó ha, di fatto, alterato ogni possibile equilibrio all’interno della casa. La showgirl calabrese non si è risparmiata e ha fatto venire fuori tutto il suo temperamento.

Sta di fatto che dopo questo acceso scontro, la casa sembra essere davvero spaccata in due. Non è finita qui. Probabilmente ancora nervosa per il litigio del pomeriggio, a tarda serata, Elisabetta, mentre chiacchierava con il suo amico Andrea Zelletta, si è lasciata andare ad alcune confessioni. Quasi a volersi togliere dei sassolini dalle scarpe, infatti, la Gregoraci ha riportato al tronista di Uomini e Donne, alcuni commenti che Adua e Dayane avrebbero fatto nei confronti della sua fidanzata Natalia Paragoni.

La confessione di Elisabetta

“Ho sentito poi di Natalia. Lei conosce si conosce con Natalia? Ha fatto delle battute in bagno… no caz**ate, lasciamo stare. Stanno sempre chiuse in bagno a parlare”. Così ha raccontato Elisabetta ad Andrea. Ovviamente, il ragazzo, sentendo attacca la propria fidanzata, è andato su tutte le furie e ha cercato di capire la verità. Dal canto suo, la Gregoraci si è detta sicura di aver sentito dei commenti dalle due.

Per togliersi ogni dubbio, Zelletta ha chiesto direttamente a Rosalinda questa cosa. L’attrice siciliana, però, ha smentito completamente la versione della conduttrice, ribattendo che mai si sarebbero permesse, lei e Dayane, di parlare male della sue fidanzata che nemmeno conoscono.