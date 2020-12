Sconvolti dagli insulti in studio di Patrizia De Blanck all'indirizzo di Stefania Orlando, i fan chiedono a gran voce dei provvedimenti

Nel corso della diretta di lunedì 7 dicembre 2020 del Grande Fratello Vip, un’ospite in studio ha pesantemente offeso Stefania Orlando, tuttora in gioco nell’appartamento di Cinecittà. L’insulto non è sfuggito ai tanti telespettatori del reality di Canale 5, rimbalzando sui social e specialmente su Twitter.

@GF_dirett Ma come potete permettere alla de blanck di offendere la Orlando e aizzarle contro la platea?Che pessimo esempio,un vero circo Trash! — Circilla Monduzzi (@CircillaMonduz2) December 9, 2020

Nello spazio dedicato alla presentatrice romana è di fatto intervenuta dagli studi di Roma la contessa Patrizia De Blanck. La donna ha offeso l’ex compagna di gioco in maniera davvero forte, dandole dell’ipocrita e della falsa.

In conclusione alla sua invettiva l’ha poi addirittura definita una “putt***”, mandando letteralmente in delirio i fan della Orlando. Il video dell’insulto ha subito fatto il giro del web, mentre in tanti hanno mostrato la propria indignazione chiedendo a Signorini di prendere dei provvedimenti contro la nobildonna.

#GFVIP “Taci, falsona! Devi tacere!”. La De Blanck impazzisce in studio, valanga di insulti alla Orlando: Signorini disperato, impossibile fermarla https://t.co/NuEjJ2NslG — GIUSEPPE PETROSILLO (@peppe844) December 8, 2020

Nel mentre, nella casa Stefania ha decisamente accusato il colpo scoppiando a piangere nella sauna. «Non voglio che passi di me un’immagine sbagliata», ha precisato con sofferenza l’ex volto de “I fatti vostri”. Gli altri inquilini l’hanno immediatamente consolata, certi che la Orlando non venga considerata in quei termini dagli spettatori del programma.