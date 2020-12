Dayane Mello ha pronunciato una bestemmia al GF Vip? Il pubblico dei social ne chiede la squalifica e Signorini interviene.

Al Grande Fratello Vip Dayane Mello è stata travolta da un’accesa bufera perché, secondo alcuni utenti, avrebbe bestemmiato mentre parlava con Tommaso Malgioglio. Sulla questione è intervenuto anche il conduttore Alfonso Signorini.

Dayane Mello a rischio squalifica

In un video circolato rete si sentirebbe pronunciare a Dayane Mello una bestemmia, fatto che – se venisse confermato – potrebbe costare alla modella brasiliana la squalifica (così come è stato per altri ex concorrenti del reality show, tra i quali Denis Dosio e Stefano Bettarini).

Secondo alcuni utenti in realtà la frase pronunciata da Dayane sarebbe “che foto, Madonna”, motivo per cui la modella non avrebbe da temere la squalifica del programma.

Dopo il putiferio scatenatosi in rete a causa della vicenda, Signorini ha risposto ai fan via social affermando che la produzione starebbe facendo le dovute verifiche sulla questione: “Sapete che quando c’è un caso dibattuto come questo ci sono tutte le analisi degli audio a rallentatore.

So che la produzione è da oggi pomeriggio che sta facendo questa verifica. Non ho aggiornamenti dell’ultim’ora. Diciamo che non so proprio dirvi con certezza di cosa si tratti”, ha affermato il conduttore, che di recente ha anche spiegato meglio le regole riguardanti il televoto (per via delle presunte votazioni provenienti dall’estero a favore di Dayane e Rosalinda). La vicenda sembra aver difeso il pubblico social e in tanti hanno chiesto la squalifica di Dayane Mello dal programma.