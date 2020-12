Selvaggia Roma e la gaffe degli autori del Gf Vip: l’hanno chiamata in confessionale ma lei è eliminata.

Gaffe per gli autori del Grande Fratello Vip. Non solo i concorrenti, reclusi ormai nella casa di Cinecittà da più di 92 giorni, ma anche chi lavora dietro le quinte sta iniziando a “perdere colpi”. Tra gli ultimi eliminati dalla casa del reality di Canale 5 c’è Selvaggia Roma.

Nonostante la sua breve permanenza, di appena 28 giorni, la bella influencer romana è stata in grado di conquistare una grande fetta di pubblico giovane e social. In molti, infatti, ai sono dispiaciuti quando ha perso il televoto contro Giacomo Urtis. La mancanza di Selvaggia si fa sentire anche tra i concorrenti rimasti in gioco. Non solo però. Evidentemente, infatti, anche gli autori del reality sentono la sua mancanza, dato che ieri sera, 15 dicembre 2020, è stata chiamata in confessionale, nonostante non sia più tra i concorrenti.

La gaffe degli autori su Selvaggia

Come accade ogni giorno, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, vengono chiamati in confessionale dagli autori del reality per parlare degli eventi successi in casa nel corso della giornata. Mentre i concorrenti erano messi in salone a chiacchierare, la voce di un’autrice chiama Stefania e Giulia Salemi in confessionale. “Stefania, Giulia e Selvaggia in confessionale” ha detto la “voce” del Gf Vip. La Orlando ha subito colto l’errore e ci ha ironizzato su: “Selvaggia non c’è più, è uscita! Adoro potente comunque per questa chiamata”.