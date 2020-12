Gf Vip, Samantha De Grenet sulla pulizia della casa: “Peli ovunque”.

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet non le ha mai mandate a dire. Non si è mai tirata indietro nel prendere posizione e nel far valere la propria opinione. Nonostante, sia in gioco da solo una settimana, la conduttrice e showgirl, già è ben inserita nelle dinamiche del gioco.

La De Grenet, come lei stessa ha dichiarato, è una maniaca della pulizia e dell’ordine. Dal primo giorno, infatti, ha rassettato da cima a fondo tutti gli spazi della grande casa di Cinecittà per metterla a nuovo e tirarla a lucido anche per l’arrivo dei giorni di festa natalizi. Questo suo modo di fare, come prevedibile, ha attirato numerose critiche, soprattutto da parte del gruppo di concorrenti in gioco sin dallo scorso settembre.

Le parole di Samantha

Ad andare contro la posizione di Samantha c’è, soap tutto, Maria Teresa Ruta. La conduttrice, che sono dal primo giorno ha preso le redini della cucina quasi come se fosse una mamma, non ci sta a far passare i coinquilini per «sporchi». Samantha, dal canto suo, non sembra aver cambiato idea e resta convinta del fatto che la casa non è pulita, dicendo di aver trovato peli e capelli ovunque. Della sua stessa idea era anche Filippo Nardi, squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip a causa di alcune battute definite un po’ sessiste. “Credo che io e Filippo siamo entrati qui con molto garbo abbiamo pulito per sentire nostra questa casa, ma non abbiamo detto che i ragazzi sono sporchi”. Chissà se questa piccola discussione non si porterà gli strascichi anche nelle prossime settimane.