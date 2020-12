Leggendo la lista della spesa Rosalinda e Dayane hanno scoperto che un concorrente del GF Vip avrebbe fatto un'insolita richiesta alla produzione.

Al Grande Fratello Vip i concorrenti hanno preparato la loro lista della spesa da presentare come sempre alla produzione del programma, ma Rosalinda e Dayane si sono accorte che sul foglio fosse presente un farmaco sospetto (richiesto da un’altra concorrente).

GF Vip: il farmaco sospetto

Ha destato grande stupore tra Rosalinda e Dayane il fatto che sulla lista della spesa presentata dagli altri concorrenti – e da loro ricontrollato ad alta voce – fosse presente un farmaco “anoressizzante”. A descriverlo così sarebbe stata la Cannavò, che in passato avrebbe avuto problemi legati all’anoressia e che avrebbe assunto proprio il farmaco in questione. Le due ne avrebbero parlato per un po’ per poi scoprire che la richiesta del farmaco sarebbe stata fatta dall’amica Giulia Salemi, con cui si sono dette intenzionate a parlare. “Si è visto cosa è accaduto con me, per arrivare a dove sono arrivata io, di dimagrire”, ha detto Rosalinda Cannavò, che ha sempre parlato del periodo in cui ha sofferto di anoressia come di quello più difficile della sua vita.

Adua e Dayane parlano di un farmaco anoressizzante presente nella casa del #GFVIP. pic.twitter.com/9mNAiWThhh — VeryInutilPeople.it (@veryinutil) December 17, 2020

Della questione si parlerà anche in diretta tv? Al momento le due si sono dette intenzionate se non altro a un chiarimento con Giulia Salemi, che a quanto pare sarebbe colei che ha richiesto il farmaco. Nel frattempo sembra che l’ex fidanzata di Monte sia molto presa da Pierpaolo Pretelli, con cui secondo i rumor potrebbe nascere qualcosa di più che una semplice amicizia.