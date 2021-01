GF Vip, Tommaso Zorzi: flirt con ex cantante di Amici

Il concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto un flirt con un ex protagonista di Amici di Maria De Filippi.

Nella serata di Capodanno i protagonisti del Grande Fratello Vip hanno festeggiato in diretta, in compagnia dei telespettatori. Questa serata particolare è stata complice di una rivelazione inaspettata su uno dei concorrenti più amati del reality show. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, che avrebbe avuto un flirt con un ex cantante di Amici.

Tommaso Zorzi e l’ex di Amici

L’ex cantante di Amici con cui Zorzi avrebbe avuto una storia è Luca Vismara, che in molti ricordano anche per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Durante la diretta social dell’evento “Ciao 2020, io esco“, Vismara è stato interrogato su questo argomento da Soleil Sorge. La sua rivelazione ha stupito tutti gli utenti che stavano seguendo la diretta. “Io e lui ci siamo visti più volte…

Qualcosa c’è stato e no, non abbiamo giocato a tombola e nemmeno a briscola” ha spiegato, in modo molto allusivo, il cantante. Dopo aver ammesso il loro flirt, il cantante di Amici ha spiegato di essere propenso ad approfondire la loro conoscenza, sperando che tra i due possa nascere qualcosa in più. “Vorrei che nascesse tutto in maniera semplice. Lo spero” ha dichiarato Luca Vismara, precisando che se dovesse iniziare una storia sarà lontano dai riflettori del Grande Fratello Vip.

Zorzi non conosce le intenzioni del cantante, che sembra essere preparato anche ad un due di picche.

“Se poi non nasce nulla amen. Come tanti amori non sono nati non andrà avanti nemmeno questo” ha spiegato Luca Vismara. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione del web e in molti si stanno chiedendo se il cantante entrerà nella casa del GF Vip come concorrente, magari proprio per stuzzicare Tommaso Zorzi. In fondo, Alfonso Signorini aveva promesso all’influencer di far entrare un concorrente gay, ma per il momento non è accaduto. Uno dei prossimi concorrenti di questa edizione potrebbe essere proprio Luca Vismara, anche se per ora non è stato confermato nulla.