Andrea Zenga ha parlato della sua ex fidanzata Alessandra al Grande Fratello Vip, raccontando la fine della loro storia.

Andrea Zenga è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip che è entrato da meno tempo rispetto agli altri. Fin dal suo ingresso ha legato molto con Mario Ermito, tanto da lasciarsi andare e parlare della sua ex storica, Alessandra Sgolastra, e di come è finita la loro relazione.

Le confessioni di Andrea Zenga

Andrea Zenga si è sfogato con Ermito e ha parlato della sua storia d’amore con Alessandra Sgolasta, con cui aveva partecipato a Temptation Island, facendosi conoscere dal pubblico. Il concorrente ha spiegato come è finita la sua relazione con Alessandra e di cosa è successo dopo quella rottura. Fino a questo momento nessuno dei due aveva mai voluto parlare pubblicamente della fine di questa relazione. “Lei mi ha lasciato veramente.

Certo, ancora non ho trovato nessuna che mi abbia fatto scattare quel qualcosa in più. Eravamo tanto affini che a volte penso che alcune cose non le troverò mai in un’altra, so bene che donna vorrei, e non è così facile” ha svelato Andrea Zenga, durante il suo sfogo.

Il concorrente del Grande Fratello Vip sembra essere ancora particolarmente legato alla sua ex fidanzata, tanto da ammettere di non aver più avuto altre donne e di essere consapevole che lei aveva quel qualcosa in più che difficilmente riesce a trovare in un’altra donna.

Dopo il bacio pieno di passione con Dayane Mello, infatti, Zenga aveva preferito troncare sul nascere qualsiasi tipo di pettegolezzo, sottolineando che la modella non era proprio il suo tipo a livello caratteriale. La relazione tra Alessandra e Andrea è finita a marzo, senza nessun tradimento. Da parte della ragazza, però, un ritorno di fiamma sembra improbabile, anche se Zenga sembra aver lasciato la porta socchiusa.