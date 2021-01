Giulia Salemi ha scagliato una frecciatina infuocata contro Dayane Mello dopo la sua confessione a Mario Ermito.

Al Grande Fratello Vip non corre buon sangue tra Dayane Mello e Giulia Salemi, e mentre la modella brasiliana a più volte attaccato l’influencer in merito al suo rapporto con Pierpaolo Pretelli stavolta è stata l’ex fidanzata di Monte a contrattaccare.

Giulia Salemi contro Dayane Mello

Un tempo forse erano amiche, ma da quando sono entrate nella casa del Grande Fratello Vip è fuor i dubbio che non corra buon sangue tra Dayane Mello e Giulia Salemi. La prima a più volte accusato la seconda di non provare sentimenti sinceri per Pierpaolo Pretelli (con cui nel frattempo è scoppiata la passione nella casa del reality show) mentre la seconda ha più volte accusato Dayane di aver tentato in tutti i modi di avere un rapporto sentimentale – senza successo – all’interno del programma.

“Adesso si è avvicinata a Mario”, ha detto a Cecilia Capriotti Giulia Salemi, dopo aver insinuato che Dayane avesse tentato un flirt anche con Andrea Zenga. Nella notte effettivamente la modella si è confessata a cuore aperto con Mario Ermito, ma da parte sua non c’è stata alcuna avances nei confronti dell’attore. Dayane gli ha confessato invece un momento doloroso della sua vita, ovvero quando a 16 anni tentò il suicidio per via dei continui problemi economici e degli abusi subiti in famiglia.

Nonostante tra lei e Giulia non corra buon sangue sui social sono emerse alcune vecchie foto che ritraggono le due insieme per le vie di Milano. Qualcosa ha fatto precipitare l’amicizia prima del loro ingresso al GF Vip?