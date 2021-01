Pierpaolo Pretelli è finito nell'occhio del ciclone per la sua liaison con Giulia Salemi, e contro di lui si è scagliato anche un famoso stilista.

Dopo le critiche da parte dei familiari (che gli hanno fatto apertamente capire di preferire Elisabetta Gregoraci) Pierpaolo Pretelli è stato vittima di alcune frecciatine a lui indirizzate dallo stilista Carlo Pignatelli.

Pierpaolo Pretelli: le frecciatine

La liaison tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip ha suscitato numerose polemiche e l’ex velino non ha preso affatto bene i giudizi dei suoi familiari sul conto della sua nuova fiamma.

Nelle ultime ore anche lo stilista Carlo Pignatelli ha lanciato qualche frecciatina contro Pierpaolo, e via social ha fatto capire – come molti altri – che avrebbe preferito Elisabetta Gregoraci al posto dell’influencer come sua fidanzata. “Sei tu l’unica regina”, ha scritto lo stilista commentando l’ingresso di Elisabetta Gregoraci nello show. Stando a indiscrezioni Pignatelli avrebbe anche scritto via social “Quando Pier esce lo sistemo io” in relazione alla sua recente liaison con Giulia Salemi, iniziata all’indomani dell’addio di Elisabetta Gregoraci dal programma.

Sembra anche che l’antipatia di Pignatelli per Pierpaolo sia iniziata da quando Giulia Salemi gli avrebbe consigliato di indossare vestiti Saint Laurent una volta uscito dal programma. Sarà vero?

Al momento i due innamorati nella casa del GF Vip sono alle prese con la crisi che ha suscitato in loro il confronto con i familiari di Pierpaolo, che senza mezzi termini hanno lasciato intendere di preferire Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi.

Per molto – compreso Francesco Oppini – il rapporto tra i due sarebbe un “copia e incolla” di quanto già accaduto tra l’ex moglie di Briatore e Pierpaolo all’interno della casa.