Amici, Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli: "Hai una voce insostenibile"

Nell’ultima puntata andata in onda di Amici Rudy Zerbi era collegato da casa, ma non per colpa del covid. Ascoltando e commentando le esibizioni dei suoi allievi da casa, non sono mancati i soliti siparietti con Arisa e Anna Pettinelli, sue colleghe di canto in questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

Quando Anna Pettinelli, speaker radiofonica e attuale coach di canto ad Amici 2020, contesta la performance di un concorrente, sottolineando la mancanza di tecnica e le stonature, arriva da Rudy Zerbi una battuta velenosa per la collega: “Hai una voce insostenibile” che colpisce la conduttrice, che risponde offesa: “Io ci lavoro con la mia voce”.

Anche tra Arisa e Zerbi ci sono spesso divergenze di opinioni e spesso la Pettinelli si intromette in queste discussioni per dar voce ai vari punti di vista, molto diversi, dei tre coach, come sono differenti i loro approcci all’insegnamento.