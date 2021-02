Maria Teresa Ruta ha rotto il silenzio dopo il suo definitivo addio al Grande Fratello Vip.

Maria Teresa Ruta è stata eliminata nel televoto che l’ha vista protagonista con Andrea Zenga e Samantha De Grenet al GF Vip, e una volta rientrata a casa ha scritto il suo primo messaggio via social.

Maria Teresa dopo l’eliminazione

Con grande commozione Maria Teresa Ruta ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, in cui si trovava ormai da settembre. Una volta rientrata a casa la showgirl ha scritto un messaggio via social indirizzato ai fan: “Ciao! Sono qui, sto bene ma sapete che ci vuole del tempo per riprendermi un po’ sono stata sommersa da messaggi, WhatsApp e poi…è arrivato Roberto! (il marito della showgirl, ndr) Sto cercando di rispondere a tutti! Lo farò! Dovessi finire a Ferragosto”, ha scritto la showgirl convivendo un video a lei dedicato dai fan e ringraziandoli per il loro affetto.

In tanti si sono commossi per l’addio al programma della showgirl e non vedono l’ora di sapere se ci saranno ulteriori sviluppi tra lei, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, i due amici con cui al GF Vip c’è stata qualche tensione, nelle ultime settimane.

Molto probabilmente la showgirl sarà presente nella prossima diretta del reality show proprio per avere un chiarimento con loro, e nel frattempo sicuramente si godrà l’affetto di amici e parenti (due su tutti i figli, Guenda e Gian Amedeo Goria, che non vedevano l’ora di poterla riabbracciare). Ad attendere la showgirl anche il marito, Roberto Zappulla, a cui lei è legata dal 2006 e con cui, nel 2015, è convolata a nozze.