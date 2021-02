Francesco Sarcina ha confessato di non essere interessato ad alcun tipo di chiarimento con Riccardo Scamarcio.

Dopo il clamore suscitato dalla notizia del tradimento da parte della sua ex moglie, Clizia Incorvaia, col suo migliore amico, Riccardo Scamarcio, Francesco Sarcina ha dichiarato di non aver voluto ricucire alcun rapporto con l’attore.

Francesco Sarcina e Scamarcio: amicizia finita

L’amicizia tra lui e Riccardo Scamarcio sarebbe ormai questione archiviata per Francesco Sarcina, che in merito a un possibile chiarimento con l’attore ha dichiarato: “Non mi interessa”. Il triangolo tra lui, sua moglie Clizia (oggi ex) e il suo storico migliore amico ha scatenato enorme clamore, e Francesco Sarcina non avrebbe mantenuto buoni rapporti con nessuno dei due (benché lui e la Incorvaia abbiano una bambina, Nina, che continuerebbero a vedere entrambi regolarmente).

“Le cose sono andate male con mia moglie, quando la sua gelosia mi ha risvegliato il demone. Era un continuo di ‘chi è quella?’ e di ‘sei stato con lei?’. Quando mi sono separato, ho ripreso la vita di prima. Io le donne le dovevo uccidere, masticare, sputare. Ora, non è più così. Ci metto delicatezza, attenzione, poi magari mi innamorerò, accadrà”, ha rivelato il cantante a proposito della sua attuale vita privata e del rapporto con Clizia Incorvaia, oggi felicemente legata a Paolo Ciavarro (conosciuto all’interno del Grande Fratello Vip).

Francesco Sarcina ha rivelato recentemente di aver sofferto in passato per i suoi abusi da sostanze stupefacenti e, per quanto riguarda la sua vita attuale, ha affermato che l’unica cosa per lui importante sarebbero i figli (Tobia, nato da una precedente relazione del cantante, e la piccola Nina).