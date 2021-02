Dopo le provocazioni di Dayane Mello, Rosalinda Cannavò ha avuto un altro crollo emotivo nella Casa del Grande Fratello Vip

Rosalinda Cannavò ha avuto una nuova caduta morale dopo l’ennesima presa di distanza dell’amica Dayane Mello. La modella brasiliana ritiene infatti che la sua storia d’amore con Andrea Zenga sia una semplice strategia, provocazione sulla quale l’attrice siciliana non riesce a sorvolare.

Dopo lo striscione aereo per Dayane volato nei cieli di Cinecittà, ecco dunque che Rosalinda è letteralmente scoppiata in lacrime per l’ennesima volta nella sua camera. “Sul mio conto vengono insinuate cose allucinanti. Ma io ci tengo a quella persona”, si è sfogata piangendo. “Tutto ha un limite, sono stanca e la situazione è difficile. Voglio andare a casa, non ce la faccio più”. Tommaso e Stefania l’hanno invitata a non cedere al pungolo della coinquilina, ma lei sembra non farsene una ragione.

E pensare che aveva fatto il percorso più significativo in quella casa e, per un momento, ho pensato meritasse di vincere per questo. Ad oggi non so più chi sia Rosalinda, so solo che ha sprecato l’opportunità di essere felice, come non lo è mai stata.#exrosmello#rosmello pic.twitter.com/eRrMCVYxY2 — Manuela🇧🇷•60% (@mambu__) February 18, 2021

La pace tra le Rosmello al Grande Fratello Vip è pertanto durata assai poco. Durante una conversazione Dayane ha infatti colto la palla al balzo per stilettare di nuovo l’ex volto della Ares.

“Parla come una suora, fa tanto la timida, ma ha buttato una relazione per iniziarne un’altra”. La sudamericana si è infine sfogata con Giulia Salemi, precisando di essersi sentita abbandonata dall’amica che ha deciso di istaurare nuovi legami nella Casa.