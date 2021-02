Live - Non è la D'Urso potrebbe chiudere i battenti anticipatamente. Tutto quello che c'è da sapere.

Stando a indiscrezioni Live – Non è la D’Urso chiuderà anticipatamente i battenti per lasciare spazio ad Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis.

Live – Non è la D’Urso: le indiscrezioni

Pur essendo uno degli show più seguiti della domenica, Live – Non è la D’Urso potrebbe chiudere i battenti anticipatamente: secondo i rumor in circolazione lo show della D’Urso andrà in onda fino a fine marzo e inizio aprile, per poi lasciare spazio al prime time di Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis.

Se la vicenda dovesse essere confermata la D’Urso resterà comunque al timone dei suoi due famosi show, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Al momento la conduttrice non ha confermato né smentito le voci in circolazione, e i fan sono in attesa di saperne di più.

A marzo dovrebbe prendere il via anche l’Isola dei Famosi, finora rinviato a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Lo show quest’anno vedrà Ilary Blasi in veste di conduttrice, mentre Alessia Marcuzzi – secondo alcune voci in circolazione – potrebbe presto tornare alla guida di uno storico show televisivo.

Per quanto riguarda Barbara D’Urso, la conduttrice non ha mai smesso di portare avanti i suoi programmi neanche durante il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus, e in tanti si chiedono se, con la chiusura anticipata di Live – Non è la D’Urso, non coglierà l’occasione per concedersi un periodo di meritato riposo.