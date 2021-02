Il Volo salirà sul palco di Sanremo nella seconda serata: grande attesa per il trio.

Il Volo sarà ospite alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Gli artisti Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble compariranno nella serata del 3 marzo 2021 per rendere omaggio al maestro Ennio Morricone, scomparso a luglio scorso. Per il trio sarà la quarta volta sul palco dell’Ariston, di cui due come partecipanti e due in qualità di ospiti.

Il Volo a Sanremo

Il trio Il Volo ha partecipato a Sanremo nel 2015, trionfando con Grande amore, e nel 2019, con il brano Musica che resta, che ha conquistato una medaglia di bronzo. Adesso torneranno al Festival come ospiti. Lo avevano già fatto nel 2018, sotto la conduzione di Claudio Baglioni.

Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble saliranno sul palco dell’Ariston con un nobile obiettivo, ovvero quello di promuovere il ricordo di Ennio Morricone.

Il progetto per il maestro, tuttavia, va al di là di Sanremo. La Rai infatti il 5 giugno 2021 manderà in onda sul primo canale un programma interamente a lui dedicato. Non sono ancora stati resi noti molti dettagli sull’omaggio, ma è già inserito nel palinsesto.