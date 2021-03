Serena Enardu ha annunciato che lei e Pago si sono lasciati di nuovo.

Dopo svariati tira e molla e l’ultimo riavvicinamento di alcuni mesi fa, Serena Enardu ha rivelato che la storia d’amore tra lei e Pago è definitivamente finita.

Serena Enardu è single

Dopo il ritorno di fiamma al Grande Fratello Vip 4 e la successiva separazione, Serena Enardu e Pago se ne erano dette di tutti i colori.

A sorpresa, alcuni mesi fa, i due hanno riprovato a stare insieme ma anche questa volta (dopo l’ennesimo tira e molla) la storia d’amore sarebbe definitivamente finita. A svelarlo è stata la stessa Serena Enardu, che ha detto: “Purtroppo non ce l’abbiamo fatta, abbiamo provato in tutti i modi ma niente…Ad un certo punto bisogna rassegnarsi, l’accanimento terapeutico non porta da nessuna parte e quindi… Sono single”.

Pago per il momento non ha commentato la notizia e finora entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla fine della loro storia. Del resto anche questo ritorno di fiamma era stato vissuto dalla coppia con riservatezza rispetto a quello precedente, avvenuto difronte alle telecamere del Grande Fratello Vip. Oggi Serena Enardu è single e vive insieme a suo figlio, Tommaso. In futuro l’influencer riuscirà a trovare la persona giusta per lei? Dopo la precedente rottura lei e Pago si erano lanciati frecciatine e recriminazioni reciproche, e lei lo aveva accusato di aver cercato visibilità grazie alle loro storia (finita proprio nel periodo in cui Pago ha pubblicato il suo primo libro).