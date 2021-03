L’Isola dei famosi, l’abito di Ilary Blasi per la terza puntata

Ilary Blasi è tornata in onda con la terza puntata de L'Isola dei famosi, sfoggiando un look che non è passato inosservato.

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 22 marzo 2021 con la terza puntata de L’Isola dei famosi. Una serata particolarmente attesa, con la conduttrice che ha ammaliato il pubblico a casa con un look che non è passato inosservato.

Il look di Ilary Blasi

Per l’occasione, infatti, ha deciso di sfoggiare un abito lungo, accollato, con la pancia leggermente scoperta. Di colore oro, si tratta di un abito Lia Stubbla, mentre le scarpe sono Le Silla.

Queste ultime sembra costano 600 euro. A dare un tocco in più al suo look degli orecchini a forma di rombo con pietra verde al centro. I capelli sono raccolti, mentre il make up scuro. Un outfit che anche in questo caso è riuscito ad ottenere i consensi del pubblico a casa, tanto da essere molti gli utenti sul web ad esprimere parole di elogio nei confronti della bellissima conduttrice. Tra i commenti, infatti, è possibile leggere: “Bellissima”, oppure “Adoro gli outfit di Ilary, semplici ma allo stesso tempo eleganti!”.

Proprio come le due precedenti puntate, quindi, la Blasi ha sfoggiato un outfit davvero incredibile, con i fan che non vedono l’ora di vedere con quali abiti ammalierà il pubblico a casa in occasione delle prossime puntate del reality.