Lionel Messi, al Paris Saint Germain indosserà la numero 30

Lionel Messi, diventato da qualche ora giocatore del Paris Saint Germain indosserà la maglia numero 30.

A poche ore dalla firma del contratto di Lionel Messi, è arrivata una nuova ufficialità. La “pulce” indosserà la maglia numero 30. Con questo gesto significativo, la maglia numero 10 rimarrà quindi di Neymar. Nel frattempo c’è grande attesa per la presentazione ufficiale di Messi di mercoledì 11 agosto alle ore 11 nella cornice del Parco dei Principi.

Intanto la città parigina è in fibrillazione per l’arrivo del sei volte vincitore del pallone d’oro. Con l’arrivo dell’attaccante argentino, il calcio francese è stato catapultato nell’olimpo mondiale grazie a stelle di primo ordine come Sergio Ramos, Mbappé, Neymar e il nostro Gigi Donnarumma fresco di vittoria a euro 2020. “Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi”, ha dichiarato Lionel Messi.

Messi PSG, “Sono determinato a costruire qualcosa di grande”

Al momento della firma del contratto, l’attaccante argentino si è detto emozionato di essere diventato parte del Paris Saint Germain. Ha dichiarato: “Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi. Il club e la sua visione sono perfettamente in linea con le mie ambizioni. So bene quanto i giocatori e lo staff siano talentuosi qui. Sono determinato a costruire a loro fianco qualcosa di grande per questo club e per i tifosi. Non vedo l’ora di calpestare l’erba del Parco dei Principi”.

Messi PSG, Nasser Al-Khelaifi: “L’ambizione del club è la stessa”

Anche il proprietario del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi non ha nascosto l’emozione per l’arrivo di Messi dichiarando: “L’aggiunta di Leo nel nostro team di livello mondiale conferma la rilevanza e il successo del nostro piano di rafforzamento. Insieme al nostro grande allenatore e al suo staff, non vedo l’ora di scrivere la storia. […] Messi non ha mai nascosto la sua voglia di continuare a giocare ai massimi livelli e di vincere trofei.

L’ambizione del club è ovviamente la stessa”.

Messi PSG, Neymar riabbraccia l’attaccante

L’arrivo di Messo al Paris Saint Germain non simboleggia solo un salto di qualità nella carriera dell’attaccante argentino, ma è anche l’inizio di una nuova avventura che cela però le sue radici nel passato. La “pulce” ritroverà il suo ex compagno di squadra Neymar con il quale ai tempi del Barcellona fecero faville costituendo un formidabile duo. “Di nuovo insieme” ha scritto l’attaccante brasiliano postando una foto su Instagram. A distanza di quattro anni due per i due campioni è il momento di scrivere una storia, questa volta nella capitale parigina.