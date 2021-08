Livio Cori, chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo: età, altezza, vita privata e curiosità

Anna Tatangelo, la cantante che è stata per parecchi anni la compagna di Gigi D'Alessio, si è fidanzata con Livio Cori. Vediamo chi è il suo nuovo compagno

Livio Cori, noto rapper napoletano, è il nuovo compagno della cantante Anna Tatangelo, con cui è appena uscito allo scoperto. Vediamo meglio chi è Livio Cori, la sua vita privata e la sua carriera.

Livio Cori: chi è

Livio Cori è un famoso rapper originario di Napoli.

Livio è infatti nato nei Quartieri Spagnoli, una nota zona del capoluogo campano, il 12 marzo del 1990.

Il rapper ha cominciato a scrivere le sue canzoni quando aveva appena 15 anni, riscuotendo quasi fin da subito un certo successo.

Non si conoscono particolari passioni di Livio Cori, però sicuramente ama parecchio i tatuaggi e la moda, come si può dedurre dal suo profilo Instagram, dove conta quasi 80 mila followers.

Livio Cori: vita privata

Non sono mai emerse notizie sulle eventuali relazioni dell’artista, che dedica i suoi social solo alla promozione della sua musica e a foto in cu compare da solo o con colleghi.

La prima relazione nota del rapper è quella con la cantante Anna Tatangelo, compagna per molti anni di Gigi D’Alessio, con cui ha avuto anche un figlio Andrea.

Livio Cori: la carriera

Livio Cori comincia ad avere un certo successo nel 2015, dopo aver pubblicato con Ghemon il brano “Tutta la notte”, grazie al quale viene premiato come nuovo miglior musicista della scena hip hop.

Nel 2016, invece, esce il singolo “Veleno” realizzato con il noto rapper Luchè.

Per via della sua musica e della sua tonalità è stato molto spesso accostato al rapper Liberato, di cui non si conosce l’identità. Livio però ha più volte negato di essere Liberato.

È divenuto inoltre molto famoso grazie alla sua partecipazione alla terza stagione della serie televisiva Gomorra, per cui ha anche cantato la canzone Surdat.

Nel 2019 partecipa poi al Festival di Sanremo in coppia con Nino D’Angelo col brano Un’altra luce: i due si classificano ultimi, ma proprio a Sanremo Livio Cori conosce Anna Tatangelo.

Livio Cori: la relazione con Anna Tatangelo

Dopo il primo incontro a Sanremo, Livio e Anna si incontrano varie volte, fino al punto che lui è ospite del concerto napoletano della cantante.

Anche se già si capiva chiaramente il legame tra i due, l’ufficialità della relazione è avvenuta solo nel corso dell’estate del 2021, quando Livio e Anna sono stati paparazzati insieme durante una vacanza in un resort in Puglia, fra sguardi complici e un bacio che attestava definitivamente il loro legame.

Con la coppia c’era anche il figlio di Anna, Andrea, a testimoniare come la relazione tra i due artisti sia molto seria.