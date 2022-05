Luigi Strangis potrebbe andare al Festival di Sanremo 2023? Le indiscrezioni

Ha trionfato nell'ultima edizione di Amici. Luigi Strangis potrebbe presto essere catapultato nel palco dell'Ariston. Cosa sappiamo finora.

Lo abbiamo visto nell’ultima edizione di Amici trionfare contro avversari molto agguerriti. Ora pare che Luigi Strangis possa fare ancora un altro passo avanti che potrebbe consacrarlo nel panorama della musica che conta. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi il giovanissimo cantante potrebbe gareggiare sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023.

Luigi Strangis a Sanremo 2023: “Amadeus lo vuole”

Non è però tutto sul cantante classe 2001 di Lamezia Terme. Secondo il settimanale infatti pare che a volerlo sia nientemeno che il direttore artistico Amadeus. Proprio il conduttore sarebbe uno dei suoi principali estimatori. A questo punto non resta che rimanere in attesa e scoprire se queste indiscrezioni verranno confermate. Quello che sappiamo per il momento è che l’EP di debutto “Strangis” uscirà il prossimo 3 giugno e che il singolo “Tienimi stanotte” è stato diffuso nelle radio.

Da Emma e Sangiovanni: gli altri ex allievi di Amici a Sanremo

Nel corso di questi anni sono stati diversi gli artisti provenienti dal talent show condotto da Amici di Maria De Filippi a calcare il palco dell’Ariston anche con risultati importanti. Pensiamo ad esempio a Marco Carta che nel 2009 addirittura lo vinse con il brano “La forza mia”. Anche Emma Marrone trionfò nella kermesse canora più importante d’Italia nel 2012 e come sappiamo è tornata in gara anche quest’anno diretta da Francesca Michielin.

Non dimentichiamo Sangiovanni che ha partecipato all’edizione di Amici e che sul palco dell’Ariston ha cantato “Farfalle”. Ultimi, ma non meno importanti (ma la lista è ancora lunga) non possiamo non citare Elodie e Irama. La prima è stata sia concorrente nel 2020 con Andromeda che co-conduttrice nel 2021. Il secondo lo abbiamo visto a Sanremo 2022 con Ovunque Sarai e nel 2021 con “La genesi del tuo colore”.