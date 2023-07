Mara Venier ha parlato del rapporto che ha con Ultimo. La conduttrice di Domenica In ha svelato che ad unirli che c’è un rapporto familiare, che si è consolidato durante il lockdown.

Mara Venier: la confessione su Ultimo

Intervistata da Leggo, Mara Venier ha fatto una confessione inedita su Ultimo. Entrambi vivono a Roma, ma non è questo il motivo per cui sono riusciti ad instaurare un rapporto profondo. Non sono state neanche le ospitate nello Speciale Domenica In, ma qualcosa che è avvenuto dietro le quinte.

Mara Venier: Ultimo è uno di famiglia

Mara ha dichiarato:

“Gli voglio proprio bene. Da allora siamo rimasti sempre in contatto. C’è un rapporto familiare tra noi. Ho conosciuto la mamma, mi ha mandato dei video di lui con la nonna, credo di essere in qualche maniera la zia di Niccolò. Ci siamo sentiti molto durante il lockdown, tra noi è rimasto un legame molto affettivo”.

La Venier ha difeso Ultimo nel 2019, quando durante il Festival di Sanremo ha avuto qualche battibecco con i giornalisti.

Mara Venier: perché ha difeso Ultimo nel 2019

Mara ha ammesso che ha difeso Ultimo dai giornalisti perché si è sentita in dovere di farlo. Ha dichiarato:

“Sappiamo com’è Sanremo per i giornalisti, basta mezza parola per farla diventare una telenovela“.

Per la Venier, il cantautore romano è “un artista di grande talento”, che ha dimostrato “tanta signorilità” quando le ha fatto arrivare un mazzo di fiori a Milano. E’ una “persona meravigliosa, un’anima nobile”, che scrive testi profondi in cui tutti si possono riconoscere, a qualsiasi età.