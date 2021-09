Maradona, account Instagram torna attivo dopo un anno: “Che il tuo fuoco inimitabile non si spenga mai“

L’account Instagram di Diego Armando Maradona è tornato attivo a distanza di quasi un anno dalla morte della leggenda del calcio mondiale.

A circa un anno dalla drammatica scomparsa di Diego Armando Maradona, il profilo Instagram del leggendario calciatore argentino è stato riattivato. Sull’account del calciatore, infatti, è apparso un nuovo, commovente post.

Maradona, account Instagram torna attivo dopo un anno: i social del calciatore

Diego Armando Maradona è improvvisamente scomparso lo scorso 25 novembre 2020. Prima della sua sconvolgente e tragica dipartita, il calciatore aveva utilizzato il suo account Instagram per l’ultima volta in occasione del suo 60esimo compleanno, per ringraziare tutti coloro che gli avevano inviato messaggi di auguri per celebrare l’importante occasione. Tra gli ultimi messaggi pubblicati su Instagram da Maradona, poi, erano presenti anche post rivolti ai suoi colleghi e compagni sul campo da calcio e ai figli.

In seguito alla morte del Pibe de Oro, l’account Instagram era risultato disattivo per circa un anno, fino a quando non è apparso un nuovo, commovente messaggio.

Maradona, account Instagram torna attivo dopo un anno: la citazione

Nella giornata di giovedì 16 settembre, il profilo Instagram di Diego Armando Maradona è tornato improvvisamente attivo. Sulla pagina del calciatore argentino, infatti, è stato pubblicato un lungo ed emozionante post.

Per ricordare il leggendario calciatore, quindi, è stato postato un ritratto in bianco e nero di Maradona, accompagnato da una didascalia suddivisa in due differenti sezioni.

La prima parte della didascalia diffusa online rappresenta una citazione dello scrittore uruguaiano Eduardo Galeano, tratta dal volume intitolato Libro degli abbracci. La citazione scelta riporta quanto segue: “Non ci sono due fuochi uguali. Ci sono grandi fuochi, piccoli fuochi e fuochi di tutti i colori. Ci sono persone di fuoco sereno, che non si accorgono nemmeno del vento. E gente dal fuoco folle, che riempie l’aria di scintille.

Alcuni fuochi, fuochi sciocchi, non si accendono né ardono. Ma altri bruciano la vita con tale passione, che non puoi guardarli senza battere ciglio, e chi si avvicina si illumina”.

Maradona, account Instagram torna attivo dopo un anno: gli autori del post

La seconda parte della didascalia pubblicata sul profilo Instagram di Maradona, invece, svela l’autore del post: “I tuoi figli vogliono che il tuo fuoco ineguagliabile non si spenga mai. Ecco perché manterremo attivi i tuoi profili, in modo che tutti coloro che ti amano e ti ammirano, abbiano un posto dove possano renderti il tributo che meriti”.

Gli autori del misterioso post, quindi, sono i figli del calciatore argentino: Dalma e Giannina, nate durante il matrimonio con Claudia Villafane; Diego Armando Jr, nato dalla relazione con Cristiana Sinagra a Napoli; e Jana e Dieguito.

Diego Armando Maradona, uno dei più grandi calciatori mai esistiti, è deceduto nel mese di novembre 2020 dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico al cervello. Le circostanze sospette che hanno portato al decesso dell’uomo sono state oggetto di un’indagine. In questo contesto, è stato verificato che Maradona è morto trovandosi in uno stato di abbandono e di degrado.