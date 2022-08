Marco Senise, cachet Isola dei Famosi pignorato perché ha "oltre 100mila euro di debiti".

Marco Senise è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Eppure, lo storico volto del programma Forum si è visto pignorare il cachet del reality honduregno a causa di debiti pregressi.

Marco Senise: cachet Isola dei Famosi pignorato

Il Messaggero ha pubblicato una notizia che ha lasciato tutti senza parole: Marco Senise si sarebbe visto pignorare il cachet guadagnato con L’Isola dei Famosi. Lo storico volto di Forum ha partecipato all’ultima edizione del reality honduregno, guadagnando 11.338 euro. Il compenso, ovviamente, è parecchio basso perché limitato ai pochi giorni che ha trascorso in Honduras. Senise non avrebbe avuto accesso neanche ad un euro a causa di un debito “pregresso con la Colli d’Oro srl, che il 30 aprile del 2013 gli aveva notificato un decreto ingiuntivo per 51mila euro e un altro, il 5 ottobre 2015, da 23mila“.

Marco Senise: debiti per oltre 100mila euro

Il debito accumulato da Marco sarebbe superiore a 100mila euro, ma il cachet dell’Isola sarebbe stato comunque pignorato. A fargli causa è stata la società Colli d’Oro srl, che nel 2008 gli ha venduto una casa situata in via Ardeatina. Senise, a quanto pare, non ha mai finito di pagare l’abitazione alla società costruttrice, ovvero la C.I.P.I Immobiliare srl.

E’ per questo motivo che la Colli d’oro ha notificato l’atto di pignoramento direttamente a Banijay Italia spa, casa di produzione dell’Isola dei famosi e altri programmi della tv nostrana.

Stando a quanto sostiene Il Messaggero, Marco Senise avrebbe un debito totale di 112mila euro, spese legali e interessi compresi. In attesa di recuperare l’intera somma, la società Colli d’Oro srl si ritrova a pignorare ogni suo introito.

Al momento, lo storico volto di Forum non ha commentato la vicenda.