Maria De Filippi, il messaggio per Marco Mengoni per l'Eurovision 2023: l'in bocca al lupo della conduttrice.

Al termine dell’ultima puntata di Amici, Maria De Filippi ha rivolto un bel pensiero a Marco Mengoni, prossimo alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2023.

Maria De Filippi: il messaggio per Marco Mengoni

Amici si appresta ad eleggere il vincitore dell’edizione 2023. A giocarsi la finale saranno Angelina, Isobel, Wax e Mattia. Durante l’ultima puntata del talent, Maria De Filippi ha voluto fare una precisazione. La messa in onda conclusiva, quella che eleggerà il talento migliore, non andrà in scena sabato 13, ma domenica 14 maggio. Il motivo è da ricollegare all’Eurovision Song Contest 2023. E’ per questo che, in chiusura dell’ultima puntata, Maria ha voluto mandare un messaggio a Marco Mengoni.

Le parole di Maria per Marco

Sabato 13 maggio va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2023, manifestazione canora di interesse internazionale. A rappresentare l’Italia è Marco Mengoni, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Due vite. E’ proprio all’artista che Maria ha voluto riservare un bel pensiero. La De Filippi, in chiusura dell’ultima puntata di Amici, ha dichiarato:

“Volevo ringraziare tutti i professori, giudici e Stephane Jarny (direttore artistico di Amici, ndr) e volevo dire che la settimana prossima la finale non è sabato bensì domenica. Sabato sera c’è Marco Mengoni che gareggia all’Eurovision. Quindi in bocca al lupo a Marco”.

Marco Mengoni all’Eurovision 2023

Come vuole la tradizione, Marco Mengoni partecipa all’Eurovision 2023 perché vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Riuscirà a trionfare? Molto probabilmente no: i bookmakers lo danno solo all’ottavo posto.