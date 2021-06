Mattino Cinque, Adriana Volpe sostituirà Federica Panicucci? L’indiscrezione

Adriana Volpe sostituirà Federica Panicucci al timone di Mattino Cinque? L'indiscrezione è sempre più insistente.

Adriana Volpe approderà a Mattino Cinque al posto di Federica Panicucci? Secondo i rumor in circolazione la conduttrice avrebbe in cantiere nuovi progetti lavorativi dopo il flop di Ogni Mattina.

Adriana Volpe a Mattino Cinque?

Gli ascolti di Ogni Mattina – il format da lei condotto su TV8 – avrebbero convinto Adriana Volpe ad accettare nuovi progetti tv.

Secondo i rumor in circolazione la conduttrice potrebbe essere scelta in qualità di opinionista al GF Vip 6, e seocondo altre indiscrezioni potrebbe prendere il posto di Federica Panicucci a Mattino Cinque. Sulla questione ovviamente non vi sono conferme, e pertanto per saperne di più sarà necessario attendere ulteriori conferme da parte dei canali Mediaset. In tanti sperano però di vedere di nuovo Adriana Volpe in tv, specie dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip di 2 anni fa.

Adriana Volpe: i guai col marito

L’ultimo anno non è stato semplice per la conduttrice, che ha detto addio a suo marito Roberto Parli dopo ben 12 anni di matrimonio. Di recente il marito della conduttrice l’ha accusata tramite social di aver portato un altro uomo in casa sua. “Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti!”, ha scritto il marito della conduttrice, che sempre attraverso i social si è sbrigata a smentire quanto affermato dal marito.

I due hanno avuto insieme un’unica figlia, Gisele, rimasta a vivere con la madre a Milano. Da tempo Roberto Parli vive in Svizzera, dove è subentrato ad alcuni affari di famiglia.

Adriana Volpe: la replica contro il marito

Quando lo sfogo di Roberto Parli ha fatto il giro del web Adriana Volpe ha replicato via social, e l’uomo è stato costretto a cancellare il suo post. “Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede”. I legali della conduttrice hanno anche fatto sapere che Marco Profeta (l’uomo che secondo Parli sarebbe stato visto dalla figlia Gisele in casa sua) sarebbe dichiaratamente gay e che quindi le accuse di Parli sarebbero infondate.