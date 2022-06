Max Allegri al mare con una nuova donna: Ambra è un lontano ricordo

Max Allegri al mare con una nuova donna: Ambra Angiolini è ormai un lontano ricordo. Chi è la fortunata?

Dopo l’addio ad Ambra Angiolini, Max Allegri si prepara a trascorrere la prima estate da single. Nelle ultime ore, è stato pizzicato al mare in compagnia di una nuova donna. Si tratta della presunta amante che ha causato la rottura con l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai?

Max Allegri con una nuova donna

Max Allegri e Ambra Angiolini si sono detti addio qualche mese fa, dopo aver vissuto una intensa relazione durata quattro anni. Ai tempi della rottura si è parlato di un tradimento da parte dell’allenatore sportivo, ma i diretti interessati non hanno mai voluto approfondire l’argomento. Nelle ultime ore, Max è stato pizzicato da Fanpage al mare e con lui c’è una donna misteriosa.

Max si gode la Sardegna con una nuova donna

Nella splendida Sardegna, precisamente a Sassari, Allegri si concede un po’ di meritato relax. Quest’anno per lui non è stato affatto semplice, né da un punto di vista lavorativo e né tantomeno sul versante sentimentale. Eppure, Max non è in vacanza da solo, ma con una nuova donna. Stando agli scatti, tra loro c’è una certa complicità, anche se non è stato immortalato nessun bacio.

La donna misteriosa è la nuova fiamma di Allegri?

Un bagno, un po’ di tintarella e qualche chiacchiera: la paparazzata di Max e della nuova donna non documenta nient’altro. Pertanto, è troppo presto per parlare di nuova fiamma. Di certo, Allegri è pronto per godersi l’estate, con o senza amore.