Gigi Riva: previsti per domani, mercoledì 24 gennaio, i funerali

Il mondo del calcio si prepara a dare l’ultimo saluto a Gigi Riva con i funerali previsti per domani, 24 gennaio alle 16.

Un amore lungo anni tra Cagliari e Gigi Riva: la data dei funerali

«Ma come fanno a vivere in un posto così», si era chiesto Gigi Riva durante un volo aereo per la Nazionale Juniores. Da quel in poi inizia l’amore per quella terra, uno scudetto, 200 gol e tre titoli di capocannoniere. In occasione dei funerali verrà disposta in città l’esposizione a mezz’asta della bandiera regionale e della bandiera cittadina nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici.

Gigi Riva, i funerali si terranno a Cagliari

Una morte improvvisa che ha sconvolto l’animo di tutti i tifosi. Dopo la camera ardente allo stadio Unipol Domus di Cagliari sono attese migliaia di persone ad accogliere il campione, lombardo di nascita e sardo d’adozione.

Lutto cittadino per i funerali di Gigi Riva

Un lungo applauso ha accolto il campione oggi allo stadio di Cagliari e domani, in occasione dell’ultimo saluto, tanti altri saranno i giovani tifosi e gli adulti che arriveranno per omaggiare l’ex calciatore per i funerali, previsti nella Basilica di Bonaria domani alle 16. A tal proposito, si attendono conferme sulla possibilità di trasmette i funerali di Gigi Riva in diretta televisiva.