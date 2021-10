Meteo, arriva il freddo in Italia con venti fino a 100 km/h: quali sono le zone interessate

Netto calo delle temperature da Nord a Sud, dove nelle prime ore della mattina e durante la sera il termometro potrebbe scendere a 3/4 gradi.

L’irrespirabile caldo estivo lascia ufficialmente il posto al freddo gelido e fuori stagione: venti e basse temperature sono in arrivo nel nostro Paese. Le minime in alcune città potrebbero scendere fino a 3/4 gradi. La stagione autunnale è pienamente iniziata, ma a metà ottobre le temperature sono quelle di inizi novembre: l’inverno sembra già alle porte (con troppo anticipo) e presto il riscaldamento verrà in aiuto.

Meteo, freddo e venti gelidi in arrivo

Previsti in particolare per le giornate di giovedì 14 e venerdì 15 ottobre 2021 venti freddi dai quadranti settentrionali, che potrebbero raggiungere fortissime raffiche fino a 100km/h. Si attende quindi un ulteriore calo delle temperature.

Solo con l’arrivo del fine settimana i venti diminuiranno la propria intensità: complice il sole ancora splendente su gran parte d’Italia, nel weekend si spera in temperature più gradevoli.

Meteo, freddo e venti gelidi in arrivo: previsto un brusco calo delle temperature

Temperature invernali a Trento, Bolzano e Aosta, dove le minime potrebbero scendere fino a 4/5 gradi. 6 gradi attesi a Milano.

Situazione più critica in alcune città del Centro Italia: a Roma, per esempio, le temperature potrebbero fermarsi intorno ai 3/4 gradi, con possibili brinate nella aree di periferia e di aperta campagna.

Il netto calo termico si farà sentire anche nelle regioni meridionali, come la Campania.

A Napoli durante la notte si scenderà fino a 7/8 gradi.

Meteo, freddo e venti gelidi in arrivo: migliora dal 18 ottobre

Sarà la terza settimana di ottobre a regalare temperature più gradevoli. Gli esperti, infatti, fanno sapere che da lunedì 18 ottobre è prevista nel nostro Paese un’estrema stabilità atmosferica grazie all’alta pressione oceanica che dall’Atlantico si estenderà a buona parte dell’Europa occidentale, raggiungendo anche l’Italia.

Il sole sarà protagonista su gran parte del Paese, eccetto in Sicilia dove non si escludono fenomeni temporaleschi.

Da mercoledì 20 ottobre sono in arrivo le “ottobrate”: si tratta di un periodo tipico del mese di ottobre dove l’alta pressione domina per diversi giorni sul Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di stabilità atmosferica e un generale aumento delle temperature (che al centro-sud potrebbero superare i 20 gradi).