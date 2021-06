Michele Morrone replica ai rumors sul coming out con Simone Susinna

Michele Morrone ha deciso di intervenire in merito al gossip che lo ha visto protagonista insieme a Simone Susinna

Michele Morrone ha smentito ogni possibile coming out su Instagram. L’attore, noto per il ruolo di Massimo Torricelli nel film 365 giorni, ha difatti recentemente deciso di smentire gli ultimi rumors che lo avevano visto protagonista. Nel dettaglio molti avevano pensato che il modello pugliese avesse ufficialmente dichiarato il proprio orientamento sessuale con la foto che lo vede dolcemente abbracciato a Simone Susinna, ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial)

A quanto pare si è pertanto trattato di un fraintendimento, peraltro arrivato fin oltreoceano. Diverse testate giornalistiche americane hanno infatti supposto che tale post rappresentasse un vero e proprio annuncio. “I’m a liar [Sono un bugiardo]” è di fatto la didascalia dello scatto in questione: parole che hanno alimentato il dubbio da parte di fan e giornalisti di gossip.

Michele Morrone smentisce il gossip

Michele Morrone ha dunque fatto delle precisazioni al riguardo, rivelando la verità e rispondendo ad alcune curiosità. Da volto amatissimo anche all’estero, nelle sue IG Stories il bell’attore originario di Bitonto ha dunque smentito le ultimissime supposizioni sul suo conto. Ha dichiarato che Susinna è per lui “un ottimo amico”, sottolineando che siano diventati come fratelli condividendo il set del film. Anche Simone è difatti entrato a far parte del cast del sequel di 365 giorni, le cui riprese son già iniziate.