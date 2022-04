Michelle Hunziker e Gerry Scotti: “giochi proibiti” su Instagram

Michelle Hunziker e Gerry Scotti si sono di recente resi protagonisti di una gag sui social che non è passata di certo inosservata.

Tra i conduttori più apprezzati e seguiti del piccolo schermo, Michelle Hunziker e Gerry Scotti si sono di recente resi protagonisti di una gag sui social che non è passata di certo inosservata. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti: “Giochi proibiti” sui social

Al timone di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono senz'ombra di dubbio tra i conduttori più apprezzati del piccolo schermo. Molto seguiti anche sui social, si sono di recente resi protagonisti di una gag su Instagram che non è passata di certo inosservata.

Con a corredo la didascalia “Giochi proibiti“, i due si mostrano mentre fanno una serie di divertenti ammiccamenti, per poi scoprire che la Hunziker ha “vinto” ad un gioco con le carte.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti, i commenti del popolo del web

Un video che non è passato di certo inosservato, con molti utenti che hanno colto l’occasione per scrivere, nel giro di poche ore, diversi commenti di apprezzamento, come ad esempio: “Siete unici!!!“, oppure “Troppo forti“. Tra questi anche quello di Belen Rodriguez che dal suo canto ha commentato: “Ahahahahahha! Numeri uno!“.